Власти США арестовали подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона

Федеральное бюро расследований в четверг днем объявило об аресте по делу расследования утечки секретной информации из Пентагона, связанной в частности с военными планами Украины.

В заявлении ФБР говорится о "санкционированной правоохранительной операции" в доме в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, арестованным является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра. Его называют лидером небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд подтвердил арест Тейшейры.

Пресс-секретарь Пентагона на брифинге 13 апреля назвал утечку документов сознательным преступлением.

"Это был преднамеренный преступный акт", - сказал Бригадный генерал Воздушных сил США, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.