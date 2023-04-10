В Беларуси около 12% респираторных заболеваний приходится на коронавирус, сообщил Минздрав Беларуси.

«В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составляет около 15%. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии отмечается циркуляция аденовирусов, РС-вирусов, риновирусов и других. Вирус SARS-CoV-2 обнаруживается в примерно 12 % лабораторных образцов от пациентов с респираторными симптомами», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в основном выявляются геноварианты штамма «Омикрон».

В целом, ведомство оценивает интенсивность эпидемического процесса ОРИ как «среднюю, с тенденцией к снижению», «показатели заболеваемости остаются на уровне прошлого года».