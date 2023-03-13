Более 7,7 млн человек в Беларуси вакцинированы против коронавируса

Бустерную вакцинацию против COVID-19 в Беларуси получили 7 млн 771 тыс. граждан, сообщил Минздрав РБ.

Более 6 694 000 человек получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 6 595 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 265.9 тыс. детей 5 - 17 лет, из них более 252.9 тыс. - прошли полный курс вакцинации, бустерной вакцинацией охвачено более 17 тыс. детей.

Охват одной дозой вакцины составил 72.3% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 71.3% населения, а бустерной вакцинацией 87.8% населения из числа лиц, завершивших основной (первичный) курс вакцинации.