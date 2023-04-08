Украина объявила о возобновлении экспорта электроэнергии в ЕС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в пятницу.

Как пояснил глава Минэнерго, украинская энергосистема уже почти два месяца работает с запасом мощности, что позволяет открыть экспорт электроэнергии для привлечения дополнительного финансового ресурса.

Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка, уточняет ведомство.

Напомним, Украина в марте 2022 года подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу.

Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле.

Но 10 октября из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов Украина объявила, что прекращает экспорт электроэнергии в Европу.