Украина 30 июня начнет торговать электроэнергией с ЕС

Энергосистема континентальной Европы (ENTSO-E) во вторник анонсировала о начале с 30 июня коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ENTSO-E.

"Операторы систем передачи (TSO) Континентальной Европы подтвердили, что технические условия уже выполнены, чтобы обеспечить первый этап коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и соседними странами", - говорится в сообщении.

"Начало коммерческого обмена электроэнергией с энергосистемой Украины/Молдовы запланировано на 30 июня на соединении Украины и Румынии", - добавили в ENTSO-E.

Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдова-Румыния) начнется позже.

Общая мощность торговли будет установлена на уровне 100 МВт на первом этапе. После этого начального этапа регулярно будет оцениваться постепенное увеличение торговой мощности на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы.

"Это следующий шаг в интеграции энергетических систем этих двух стран с Европой и он имеет особое значение теперь, когда они получили статус страны-кандидата в ЕС", - заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

"Постепенное увеличение торговли электроэнергией особенно важно в контексте продолжения агрессии России против Украины. Это позволит Украине получать доходы для поддержки своей энергосистемы в ситуации, когда ее внутренние доходы были уменьшены из-за атак России. В то же время это сделает доступной для ЕС дополнительную доступную электроэнергию в то время, когда цены очень высоки" - добавила она.

Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу, сообщила компания "Укрэнерго".