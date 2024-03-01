Болгария прекращает импорт нефти из России

Болгария с пятницы прекращает импорт российской нефти, таким образом досрочно отказываясь от действующего для нее до конца 2024 года освобождения от запрета на ввоз этого энергоресурса из РФ, передает агентство EFE.

Оно поясняет, что в пятницу вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года. Согласно нему был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января, затем - до 25% с 1 февраля, а также полную его остановку с 1 марта.

Болгария и несколько других стран ЕС были освобождены Брюсселем от запрета на импорт нефти из РФ до конца 2024 года. Однако правительство республики решило отказаться от российского сырья досрочно, передает Интерфакс.

Единственный НПЗ в Болгарии принадлежит "ЛУКОЙЛу", который начал работать в стране в октябре 1999 года. Мощность завода в Бургасе - 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.

Недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-ный налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива. Также на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие - нероссийские - сорта нефти.

"ЛУКОЙЛ" уже заявил, что начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий. "Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса", - заявляла НК.