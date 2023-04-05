В марте в России продажи новых легковых машин упали на 11,4%, за квартал - на 35,1%

За март 2023 года в России было реализовано в общей сложности 69 913 новых легковых машин, что на 11,4% меньше в годовом сравнении. Об этом говорится в обзоре аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК"*.

Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в марте составила примерно 35% (год назад было 21,66%). В марте, по данным АО "ППК", было продано 24 252 новых легковых автомобиля LADA. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (8 037 шт.). В ТОП-5 попали еще три представителя Китая - Haval (6 850 шт.), Geely (5 257 шт.) и EXEED (3 368 шт.), сообщает "Автостат".

В целом за 1-й квартал в России было продано 171 292 новых легковых автомобиля - на 35,1% меньше, чем в январе - марте 2022 года. Положительную динамику имеют LADA и те же производители из КНР, а наибольший рост демонстрирует Great Wall (в 6,3 раза). Самое глубокое падение наблюдается у все того же Nissan (-93%).