Последнее обновление: 31.03.2023 18:04

Депутаты от австрийской Партии свободы вышли из зала во время выступления Зеленского

Депутаты парламента Австрии от право-популистской Партии свободы, известной связями с Кремлем, в четверг демонстративно вышли из зала во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Перед выступлением Зеленского по видеосвязи фракция Партии свободы заявила, что оно нарушает нейтралитет Австрии.

Австрия, чей нейтральный статус был закреплен в конституции после Второй мировой войны, не помогает Украине оружием и боеприпасами, но оказывает гуманитарную и финансовую помощь.

В 2018 году российский президент Владимир Путин приезжал на свадьбу министра иностранных дел от Партии свободы Карин Кнайсль и танцевал там с невестой. Позже Кнайсль получила место в совете директоров "Роснефти".

В следующем году Партию свободы выгнали из правительственной коалиции из-за скандала с видеозаписью, на которой лидер партии Ханс-Кристиан Штрахе в разговоре с подставной "племянницей главы российской газовой компании" выразил готовность помочь россиянам в получении контрактов в Австрии за большой взнос в партийную кассу.



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