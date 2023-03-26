Япония заявила протест Северной Корее в связи с новыми пусками баллистических ракет

Япония выразила КНДР решительный протест в связи с запуском утром в понедельник двух баллистических ракет в направлении Японского моря, говорится в заявлении Минобороны Японии.

"Ряд действий КНДР, в том числе неоднократные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Япония заявила КНДР решительный протест" - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство уточняет, что Япония намерена продолжать тесно сотрудничать с США и другими странами, собирать и анализировать информацию, передает Интерфакс.

По данным Минобороны Японии, две северокорейские баллистические ракеты были запущены с западного побережья КНДР в направлении северо-востока. По оценкам, дальность полета обеих ракет составила около 350 км, а высота - около 50 км.