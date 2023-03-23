Канада продлила на год программу миграционной поддержки украинцев

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады в среду объявило о продлении действия Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET) - программы поддержки беженцев из Украины.

Об этом говорится в сообщении канадского правительства.

Решение означает, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 года подать заявление на получение визы CUAET за рубежом бесплатно, а каждый владелец такой визы сможет отправиться в Канаду до 31 марта 2024 года включительно.

Те украинцы, которые уже являются владельцами визы CUAET и находятся в Канаде, будут иметь время до 31 марта 2024 года, чтобы бесплатно продлить или изменить свой временный статус благодаря этим мерам.

"По прибытии в Канаду украинцам и членам их семей будут доступны услуги по обустройству, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни канадской общины, пока находятся здесь", - уточняется в сообщении.

Кроме того, беженцы из Украины на время действия CUAET будут продолжать получать одноразовую финансовую помощь на переходный период, а также доступ к временному жилью на срок до двух недель, "если это будет необходимо после прибытия в Канаду".

Программа CUAET была запущена 17 марта 2022 года. Она предоставляет украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности возможность остаться в Канаде как временным резидентам сроком до трех лет.

Участники CUAET также имеют право на получение бесплатного открытого разрешения на работу или разрешение на обучение, что позволяет им трудоустроиться практически у любого канадского работодателя или поступить на образовательную программу в Канаде.

По официальным данным, программой CUAET воспользовались более 616 тысяч беженцев с Украины.