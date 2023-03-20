Молдова готовит санкции в связи с войной России против Украины

Молдова готовит персональные санкции в отношении ряда лиц в связи с войной России против Украины, первые решения могут объявить через несколько недель.

Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, сообщают молдавские СМИ.

Попеску рассказал, что Молдова начала постепенно присоединяться к европейским санкциям против России в связи с ее агрессивной войной против Украины и через несколько недель объявит санкции против ряда лиц.

"Речь идет преимущественно о запрете въезда, замораживании банковских счетов и активов физлиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", - сказал Попеску.

По его словам, решение уже принято, но продолжается работа над юридическими деталями.

Попеску не назвал лиц, которые могут попасть в санкционный список, отметив лишь, что речь идет об "около 25 человек" и примерно половина из них граждане Российской Федерации.

По его словам, в начале марта ЕС призвал Кишинев присоединиться к персональным санкциям, примененным Евросоюзом в связи с войной России против Украины и нарушением прав человека, отметив, что позже Молдова "присоединится и к другим санкционным режимам" Евросоюза.