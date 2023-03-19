Последнее обновление: 19.03.2023 11:50

НАТО может разместить около 300 тысяч войск на границах с Россией

В ближайшие месяцы НАТО размышляет над ускорением усилий по накоплению техники на восточных окраинах Альянса и хочет собрать около 300 тысяч войск на восточных границах.

Как пишет Politico, НАТО хочет остановить Россию, в случае ее действий по расширению войны за территорию Украины. Поэтому там b подняли вопрос об укреплении восточных рубежей/

Politico отмечает, что для таких шагов необходимы усилия 30 членов НАТО: страны должны выделить военных, места для тренировок, оружие, снаряжение и боеприпасы.



<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование