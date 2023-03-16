Последнее обновление: 16.03.2023 10:23

Российская таможня задержала партию контрабандных белорусских сигарет на $2,65 млн

Российские таможенники остановили две фуры для проверки в Ярцевском районе Смоленской области, в которых обнаружили контрабандную табачную продукцию — 30 тонн белорусских сигарет.

Как сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ, общая стоимость товара оценивается в 200 млн российских рублей (около $2,6 млн).

«В грузовых отсеках транспортных средств находилось 30 тонн табачной продукции белорусских марок NZ, Minsk, Credo и Dove без специальных акцизных марок», - говорится в сообщении.

Товаросопроводительных документов у водителей не было.

Товар задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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