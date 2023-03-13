Последнее обновление: 13.03.2023 16:35

ЕС продлил на полгода персональные санкции, введенные из-за военной агрессии РФ в Украине

ЕС на полгода продлил без изменений санкции, введенные против почти 1500 физлиц и 205 юридических лиц из России в связи с агрессивной войной РФ против Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Заморозка активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененные ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев. Несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили - по крайней мере пока", - сообщил Йозвяк.

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