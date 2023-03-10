Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинцев

Палата представителей Бельгии, нижняя палата бельгийского парламента, признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в пятницу.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - отметил Зеленский, поблагодарив Бельгию за важное для каждого украинца решение.

Голосование в Палате представителей Бельгии состоялось в четверг.

Принятый текст документа также осуждает "современное манипулирование исторической памятью со стороны российского режима с целью обеспечения собственного выживания".