Economist сообщил о стремительном снижении населения РФ

Население России стремительно уменьшается, особенно в последние три года с начала пандемии Covid-19 и войны против Украины, пишет журнал Economist.

Издание подсчитало, что от 500 тыс. до миллиона россиян уехали за границу. По данным минкомсвязи, в 2022 году страну покинуло 10% рабочей силы.

РФ достигла пика численности населения в 1994 году, когда там проживало 149 млн человек. Оценка ООН на 2021 год давала 145 млн без учёта Крыма.

При сохранении этой тенденции через полвека число россиян может сократиться до 120 млн, что сделало бы Россию 15-й по населению страной в мире, тогда как в 1995-м она была 6-й.

Российские демографы отмечают, что число зарегистрированных рождений в апреле прошлого года было самым низким с XVIII века.

По данным Росстата, в 2020-2021 гг. население страны сократилось на 1,3 млн, а смертность превысила рождаемость на 1,7 млн, доля этнических русских в населении упала с 78% до 72%.