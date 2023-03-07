США и Евросоюз разрабатывают санкции против бриллиантовой отрасли России

Представители Соединенных Штатов и ЕС провели встречу с руководителями компаний бриллиантовой промышленности и торговли по введению эффективных ограничений против бриллиантовой отрасли России. Об этом сообщили в Государственном департаменте США 6 марта.

В частности, посол Джеймс О'Брайен и заместитель генерального директора и главного специалиста по вопросам торгового правоприменения Европейской комиссии Денис Редонне обсудили с американскими и европейскими представительствами ведущих бриллиантовых ритейлеров, производителей, лабораторий и отраслевых торговых ассоциаций важность привлечения бриллиантовой отрасли к будущим импортных мер, связанных с Россией, в том числе по полированных бриллиантов, как указано в недавнем заявлении лидеров G7.

"Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами, и дискуссия была сосредоточена на наиболее эффективных и действенных способах прервать этот поток доходов", - сообщили в Госдепе США.

В феврале сообщалось, что страны "Группы семи" (G7) и Европейский Союз обсуждают пути отслеживания движения российских бриллиантов через границы, что может проложить путь к ограничениям на торговлю ими в будущем.

Предыдущие попытки ЕС наложить санкции на российские бриллианты натолкнулись на сопротивление стран-импортеров, таких как Бельгия. Они утверждают, что эти усилия будут напрасными, поскольку транзакции просто будут осуществляться в другом месте, где механизма отслеживания бриллиантов нет.

США ввели санкции против российского горнодобывающего гиганта "Алроса", на долю которого приходится около трети мировой торговли необработанными алмазами стоимостью 80 миллиардов долларов. Но эти меры имели ограниченное влияние, поскольку большая часть торговли осуществляется через другие рынки, например Индию.