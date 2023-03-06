Италия планирует создать логистический коридор для разблокирования украинского экспорта

Италия планирует представить на конференции по реконструкции Украины, которая пройдет в конце апреля в Риме, проект создания входных и выходных терминалов для украинской экономики на северо-востоке страны.

Об этом сообщил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо на днях на круглом столе итальянской конфедерации профсоюзов рабочих в Венеции, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что итальянское правительство намерено создать интермодальную транспортную магистраль по маршруту Международного транспортного коридора №5 (Венеция - Триест/Копер - Любляна - Марибор - Будапешт - Ужгород - Львов - Киев).

Это позволит разблокировать украинский экспорт, в частности металлургической продукции.

"По сути, Черное море закрыто (для Украины) из-за военных действий. В этом случае (чтобы разблокировать украинский экспорт), не остается другого варианта, как доставлять товар в Адриатику, используя имеющиеся железные дороги и автомагистрали", - пояснил Адольфо Урсо.

Также для реализации проекта будет создана логистическая платформа, которая свяжет Украину по суше с интермодальным портом Quadrante Europa в Вероне и далее с морскими портами северо-востока Италии, в частности с Триестом и Венецией.

"Таким образом, мы предоставим Киеву новый и безопасный выход к морю, учитывая трудности в использовании украинских портов на Черном море", - подчеркнул министр.

По словам министра, логистический коридор между интермодальным портом Quadrante Europa в Вероне и логистической площадкой Горонда в Закарпатской области Украины на границе со Словакией уже будет готов к моменту начала конференции в Риме в конце апреля 2023 года.

Он добавил, что проект логистического коридора Италия-Украина будет представлен 10 марта во время логистической ярмарки в Вероне.

Отмечается, что интерпорт Quadrante Europa в Вероне является крупнейшим в Италии транспортным узлом, расположенным на пересечении автомагистралей Турин - Триест и Модена - Инсбрук (Австрия), а также на пересечении железнодорожных линий Верона-Инсбрук и Милан-Венеция.