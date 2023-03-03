Путин подписал указ о деятельности компаний в условиях военного положения

Путин подписал указ, согласно которому на предприятиях, срывающих гособоронзаказ в случае военного положения, введут внешнее управление. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Права акционеров и полномочия руководства таких компаний будут приостанавливаться.

Правительству также поручается сформировать рабочую группу по вопросам работы компаний, участвующих в выполнении гособоронзаказа во время военных действий. Группа должна работать при коллегии Военно-промышленной комиссии России.