В Грузии за протесты против закона об «иноагентах» задержаны 36 человек

Власти Грузии в четверг вечером задержали 36 человек за участие в протесте против законов об "иноагентах".

Участники акции, ориентировочное количество которых не называют, разместились у обоих входов в парламент и устроили "коридор позора" для депутатов парламентского большинства, которые хотят поддержать скандальные законопроекты.

После первых задержаний произошли столкновения с полицией, когда протестующие пытались не выпускать авто патрульной полиции, куда посадили одного из задержанных..

В итоге МВД задержало 36 человек за "мелкое хулиганство" или "неповиновение полиции".

Поздно вечером освободили задержанных журналистов - руководителя издания "Публика" Зуру Вардиашвили и репортера "Табулы" Беку Джикурашвили.

Два скандальных проекта - "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" - внесло движение "Сила народа", группа депутатов, отколовшихся от правящей "Грузинской мечты", но вместе с ними входящих в парламентское большинство.

Общественные организации называют обе инициативы наступлением на свободу слова по примеру России.