Россия приостановила "дипломатический безвиз" для Венгрии

Правительство России в среду приостановило действие межправительственного соглашения с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам, ссылаясь на нарушение Будапештом положений этого документа.

Действие соглашения прекращается "в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия".

Соглашение между Россией и Венгрией было подписано в 2001 году и предусматривало, что граждане обеих стран, имеющие дипломатические или служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение 90 дней.

Примечательно, что Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, которые отказались выполнять решение Совета Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.