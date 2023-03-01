Рост литовской экономики составил 1,9% в 2022 году

В 2022 году ВВП Литвы увеличился, согласно уточненным данным, на 1,9% по сравнению с 2021 годом и в фактических ценах составил 66,9 млрд евро, сообщило Государственное агентство данных.

Ранее рост ВВП Литвы в 2022 году оценивался в 2,2%.

Согласно статданным, 4-м квартале 2022 года ВВП равнялся 17,5 млрд евро (по предварительной оценке - 17,8 млрд евро), снизившись по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года на 0,4%, а по сравнению с 3-м кварталом 2022 года - на 0,5% (с учетом сезонно и календарно скорректированных данных). По предварительной оценке снижение этих показателей составляло соответственно 0,4% и 1,7%.

Экономисты, опрошенные агентством BNS, ожидали увеличения ВВП Литвы по итогам 2022 года на 2,2-2,4%. В 4-м квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом все эксперты ожидали спада. При этом большинство из них прогнозировали положительную динамику ВВП (0,3-0,9%) в 4-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2021 года.