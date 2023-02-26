Польша сообщила о прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

Российская нефть перестала поступать в Польшу по нефтепроводу “Дружба”, заявил глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек.

Компания полностью готова к ситуации и обеспечивает поставку сырья, заверил он.

“Из России поступало только 10% сырья, и мы заменим его нефтью из других источников”, - написал Даниэль Обайтек в "Твиттере", передает BBC.

Варшава сократила импорт после российского вторжения в Украину.

По состоянию на февраль, Orlen получает нефть по сделке с “Татнефтью” после истечения срока действия ее контракта с “Роснефтью”, пишет Reuters.

Orlen заявила, что сможет снабжать свои нефтеперерабатывающие заводы по морю. Компания сообщила, что остановка трубопроводных поставок не повлияет на отгрузку ее клиентам бензина и дизельного топлива.

Нефть по трубопроводу "Дружба" поставляется также в Германию, Венгрию, Чехию и Словакию. C 5 декабря Евросоюз отказался от закупок российской нефти, с 5 февраля остановил покупку нефтепродуктов. Однако санкции не коснулись экспорта по "Дружбе".