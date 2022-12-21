Последнее обновление: 21.12.2022 16:01

Польский концерн Orlen не будет продлевать контракт на российскую нефть

Польский нефтяной концерн Orlen не будет продлевать контракт на поставку российской нефти, который заканчивается в январе 2023 года, сообщают польские СМИ.

"Единственный существующий контракт на поставку российской нефти в 2023 году прекратит действие после введения санкций, к чему мы готовы", - сообщила пресс-секретарь компании Эдита Олкович.

По ее словам, сейчас 70% сырья для всех нефтеперерабатывающих заводов группы в Польше, Чехии и Литве поступает не из России, тогда как по состоянию на 2015 год Orlen получал из России почти 100% сырой нефти.

В 2021 году клиенты компании импортировали в Польшу морем почти 18 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов. В 2023 году компания рассчитывает превысить предел в 30 млн тонн.

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