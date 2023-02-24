Последнее обновление: 24.02.2023 18:25

С апреля в РФ ограничат скидку на Urals при расчете налогообложения

С 1 апреля дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent будет ограничен для расчета нефтяных налогов. Соответствующий закон подписал Путин.

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Предполагается постепенное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля.

Кроме того, закон увеличивает ценовой дифференциал для расчета демпфера на бензин — с $20 до $25 за баррель. Также вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу: с 1 апреля предел будет определен на уровне $10 за баррель.

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