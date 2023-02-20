OFAC Минфина США обратило внимание на австрийский Raiffeisen

OFAC, отвечающее за правоприменение в области санкций подразделение Минфина США, в прошлом месяце отправило австрийскому банку Raiffeisen Bank International AG запрос на получение определенной информации, говорится в сообщении банка.

"Поднятые OFAC вопросы имеют общий характер и призваны прояснить ситуацию с платежами и связанными с ними процессами в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной", - говорится в сообщении банка.

Запрос на информацию не касается какого-то конкретного платежа или активности, и банк активно сотрудничает с OFAC, отмечается в пресс-релизе.

Акции Raiffeisen подешевели на 6,9% в ходе торгов в понедельник, сообщает Интерфакс. За последние 12 месяцев капитализация банка упала на треть, до 5,4 млрд евро.