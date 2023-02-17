Сотрудник разведслужбы ФРГ намеревался передать ФСР РФ координаты HIMARS в Украине

Дело подозреваемого в шпионаже сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) ФРГ оказалось более взрывоопасным, чем было известно ранее, сообщают немецкие СМИ.

Как пишет Spiegel, ФСБ РФ пыталась через сотрудника BND, который сейчас арестован, получить GPS-данные реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленных США и ФРГ Украине.

В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании. Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.