В Британии экс-охранник посольства в Берлине получил 13 лет за шпионаж в пользу РФ

Власти Британии приговорили к более чем 13 годам лишения свободы бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине за сбор информации в интересах России, сообщает Sky News.

58-летнего Дэвида Смита приговорили к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы. Суд признал, что Смит собирал и передавал недружественному государству информацию, которая могла повредить интересам Великобритании. Он сможет выбирать, отбывать наказание в Британии или Германии.

Смита задержали летом 2021 года после того, как его "поймали с поличным" с помощью операции под прикрытием. В прошлом году признал свою вину по восьми обвинениям, но настаивал, что умышленно не нанес никакого вреда, и отрицал симпатии к России.

В процессе следствия установили, что Смит передавал российской стороне данные о сотрудниках посольства и секретные документы, фотографии изнутри посольства и его территории.

Стало известно, что он критиковал Британию и Германию и одобрительно высказывался о России и Путине, а также симпатизировал марионеточным псевдореспубликам, созданным Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Хотя приговор касается действий, совершенных в 2020-2021 годах, предполагают, что Смит мог начать сбор информации еще в 2018 году. Стоимость мер по восстановлению безопасности посольства в Берлине после действий охранника оценивают в 820 тысяч фунтов стерлингов.