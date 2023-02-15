Данные западной разведки указывают на то, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, что свидетельствует о том, что Москва готовится задействовать свои самолеты и вертолеты в войне для поддержки наземного наступления, которое пробуксовывает.

Как пишет Financial Times, по словам западных официальных лиц, страх перед надвигающейся воздушной войной в Украине побудил союзников к приоритетным поставкам средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов Киеву, чтобы ответить на изменение тактики Москвы, поскольку война, которая длится почти год, вступает в новую фазу.

По словам двух чиновников, разведданные, которыми обмениваются союзники по НАТО, свидетельствуют, что Россия накапливает самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной.

Во время встреч со странами-членами Альянса, которые поддерживают Украину, во вторник министр обороны США Ллойд Остин отметил угрозу, которую представляют значительные военно-воздушные силы России.

"Он очень четко дал понять, что у нас есть короткий промежуток времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них есть довольно специфические потребности", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

"Российские сухопутные войска достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят это в воздушную битву. Если украинцы хотят выжить ... им нужно иметь как можно больше средств противовоздушной обороны и как можно больше боеприпасов", - добавил чиновник.

С первых недель войны Россия экономно использовала свои значительные военно-воздушные силы, полагаясь на ракеты дальнего радиуса действия, артиллерию и сухопутные войска.

Западные аналитики предполагали, что это могло произойти из-за опасений Москвы, что украинские системы противовоздушной обороны представляют угрозу для российских самолетов, или из-за того, что ее флот находится в плохом состоянии.

Но оценки разведки указывают на то, что российские военно-воздушные силы "на самом деле достаточно хорошо сохранились", сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

"Более 80 процентов, наверное, безопасны и доступны... Поэтому мы ожидаем, что они готовятся начать воздушную кампанию и пытаются вывести из строя украинскую противовоздушную оборону с помощью атак", - сказал дипломат.

По данным издания, США объявят об очередном пакете помощи в конце этой недели, который в основном будет включать средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Напомним, генеральный секретарь НАТО объяснял, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.