США: Россия не должна состоять в ОБСЕ

Власти США считают, что РФ не должна быть полноправным членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако механизма ее исключения не существует.

Об этом заявил на брифинге в пятницу постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Реальность ситуации такова, что механизма исключения РФ из ОБСЕ нет. Я симпатизирую тем, кто призывает хотя бы приостановить членство России в организации, сказал Карпентер, передает ТАСС.

«Россия не может и не должна быть полноправным членом этой организации … , однако, как я сказал, механизма нет", - отметил он.

"Что мы можем делать и делаем, так это дипломатически изолировать Россию и Беларусь", - подчеркнул.