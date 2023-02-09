Президент Европарламента призвала передать Украине дальнобойные системы и истребители

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты.

"Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу, и мы должны почтить ее не только словами, но и делами. Политической волей обеспечить более простую торговлю, как можно более скорым процессом обретения членства, средствами для ваших людей, помощью в восстановлении, обучением для ваших военных, военным оборудованием и защитными системами, которые вам нужны для победы", - заявила Метсола на спецзаседании Европарламента с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"И теперь государства должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность", - отметила президент Европарламента.

По ее словам, ответ Запада должен быть пропорциональным угрозе. А угроза, подчеркнула она, является экзистенциальной. Она также заверила Зеленского, что ЕС будет на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине истребители, но не готова делать это в одиночку

"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем теми первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это", - сказал Моравецкий.