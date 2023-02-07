Последнее обновление: 07.02.2023 10:40

Польша хочет забрать Саакашвили на лечение

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.

Письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Грузии перед саммитом ЕС в четверг. В нем говорится, в частности о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения, передает "Польское радио".

"Если Михаил Саакашвили умрет, то его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО", - говорится во фрагменте письма.

В письме также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.



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