Евросоюз и G7 согласовали ценовой потолок на российское дизтопливо

Страны ЕС и G7 договорились о введении ценового потолка на дизельное топливо из России на уровне в $100 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, G7 в этом вопросе согласилась с предложением ЕС.

Кроме того, стороны согласились и с европейским предложением о потолке в $45 за баррель для российских нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к цене сырой нефти (масла).

Ценовой потолок на нефтепродукты позволяет Европе исключать из запрета на перевозку и страхование российских нефтяных поставок экспорт в третьи страны по ценам ниже установленного ЕС price cap.