Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

Власти Канады ввели запрет на импорт нефтепродуктов из России, а также внесли в санкционный список предпринимателей Романа Абрамовича, Алишера Усманова и главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

«Канада дополнила норму о специальных экономических мерах и добавила 32 оборонных предприятия, большинство из которых являются государственными или заключили контракты с правительством России, и пятерых связанных с режимом частных лиц. Также были запрещены любым гражданам Канады в стране и за ее пределами импорт или приобретение определенных нефтепродуктов», — говорится в сообщении канадского правительства, передает РБК.

В числе попавших под санкции организаций указаны СВР, Объединенная двигателестроительная корпорация, корпорация «Иркут», Казанский вертолетный завод, Рособоронэкспорт, НПО «Сплав» и другие.

В разделе частных лиц приведены имена владельца инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича, основателя USM Holdings Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, судьи Химкинского городского суда Елены Морозовой и «Игоря Владимировича Янчука», о роде деятельности которого не сообщается.