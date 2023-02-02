Economist: Россия приобретает характерные черты диктатуры

Ситуация с демократией в мире немного улучшилась в 2022 году после снятия ковидных ограничений, но значительно ухудшилась в России после ее вторжения в Украину, сообщила группа Economist Intelligence Unit (EIU), аналитическое подразделение британского журнала Economist, в ежегодном исследовании "Индекс демократии".

По данным EIU, менее половины населения планеты (45,3%) живет в условиях демократии, более трети - 36,9% - в условиях авторитарного правления, главным образом в России и Китае. Чуть менее 8% населения живет в условиях "полной демократии" – в этой группе более 20 стран, в том числе Канада, Швеция и Уругвай.

"После вторжения в Украину показатели России показали самое резкое падение среди всех стран мира, - заявила аналитическая группа. - Россия уже долгое время находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие характерные черты диктатуры".

В EIU отмечают, что российские власти осуществляют беспрецедентные репрессии против СМИ и оппозиции с тех пор, как Путин ввел войска в Украину год назад, передает BBC.

Среди положительных тенденций, которые отмечают аналитики, - переход Чили, Франции и Испании из категории "несовершенная демократия" в категорию "полная демократия" – в основном это произошло из-за отмены жестких коронавирусных мер, которые ограничивали свободу граждан.

"Но с глобальной точки зрения 2022 год был разочаровывающим для демократии", - говорится в исследовании.