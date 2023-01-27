Автодилеры в Казахстане отказываются продавать автомобили россиянам

Россияне сталкиваются с проблемами при попытке приобрести новые автомобили в дилерских центрах в Казахстане.

Продавцы массово отказываются осуществлять сделки по российским паспортам, зачастую даже не указывая причины, пишет Autonews.

Казахстан после введения западных санкций против России стал одной из стран, где россияне предпочитают массово приобретать новые автомобили. Выбор новых импортных авто здесь намного шире, чем в РФ, цены ниже, а затраты на оформление минимальны, поскольку Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Например, цены на корейский Hyundai Tucson в Казахстане стартуют от 12 690 000 тенге (1 894 617 рублей), хотя в России в салонах такой автомобиль из старых запасов дешевле 3,8 млн рублей не найти.

Учитывая серьезную разницу в цене и более широкий выбор, россияне предпочитали приобретать автомобили в Казахстане, однако с недавних пор столкнулись с проблемами при совершении сделок. Автосалоны отказываются продавать машины гражданам РФ, предлагая оформить покупку на родственников или знакомых с паспортом Казахстана. Как правило, они не объясняют, чем вызван запрет.

«По российскому паспорту не продаем. Причину я назвать не могу, но думаю, она связана с тяжелой политической ситуацией в мире. Можем без проблем продать супруге или супругу, у которых есть наш паспорт», - цитирует издание менеджера автосалона Volkswagen.

Представитель российского Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что запрет на продажу машин по российским паспортам является политическим решением.

«У дилеров есть страхи, что, например, автопроизводители могут перестать поставлять им машины, решив, что продавцы таким образом помогают обойти санкции, введенные против России. Также есть и прагматическая часть вопроса. Существуют опасения, что повышенный спрос на машины на местном рынке может привести к нехватке автомобилей у дилеров и, как результат, повышению цен на них», - отметил Шапарин.