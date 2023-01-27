На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение

Вооруженный человек напал на посольство Азербайджана в Иране, в результате инцидента погиб сотрудник охраны дипломатической миссии, а еще двое получили ранения.

"27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что во время нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения. Известно, что их состояние удовлетворительное.

"В настоящее время идет расследование по факту нападения", - указали во внешнеполитическом ведомстве страны.

СМИ сообщили, что погибшего звали Орхан Аскеров. По предварительной информации, нападавшего задержали.