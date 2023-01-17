Последнее обновление: 17.01.2023 18:00

Власти РФ намерены за три года увеличить армию до 1,5 млн человек

Увеличение численности армии России до 1,5 млн человек будет реализовано до 2026 года, также появятся два военных округа вблизи границы с Финляндией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил», – сказал министр.

По его словам, для этого необходимо создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

Отдельно министр подчеркнул необходимость усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Масштабные изменения состава ВС, увеличение их численности и изменение военно-административного деления России будут проводиться в течение 2023-2026 годов, отметил Шойгу.



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