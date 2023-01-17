Последнее обновление: 17.01.2023 16:34

ЕЭК продлила льготную пошлину на ввоз кормов для лососевых рыб до конца 2023 года

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить срок действия пониженной ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы в размере 3% до 31 декабря 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, действующая ставка Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза составляет 5% от таможенной стоимости.

«Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также развитие производства продукции аквакультуры», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он напомнил, что в соответствии с рекомендацией коллегии комиссии от 21 апреля 2020 года № 8 в ЕАЭС был предложен для реализации комплекс мер по развитию сотрудничества в сфере аквакультуры, затрагивающий обновление материально-технической базы рыбоводных организаций, создание и развитие мощностей по производству специализированных кормов для рыбы.

На сегодня в Союзе уже действуют девять предприятий по производству рыбных кормов, семь из которых работают в Российской Федерации, по одному – в Республике Армения и Республике Беларусь. Кроме того, в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди завода с объемом производства 25 тыс. т кормов в год. Тем не менее с учетом ежегодного наращивания объемов производства рыбы в Союзе существующей кормовой базы внутреннего производства пока недостаточно.

Решение о продлении срока действия пониженной таможенной пошлины в отношении кормов для рыбы вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

В соответствии с решением коллегии комиссии от 26 октября 2021 года № 142 ставка ввозной таможенной пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 3% от таможенной стоимости применялась в отношении рассматриваемых товаров со 2 января по 31 декабря 2022 года.



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