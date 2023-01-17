Казахстан выплатит РФ свыше $43 млн за покупку доли в ЕАБР

Казахстан выплатит России около 20 млрд тенге (более $43 млн по текущему курсу) за покупку 4,2% доли в Евразийском банке развития (ЕАБР).

«Примерная сумма — около 20 миллиардов тенге. Это весь пакет акций. В пределах 5 миллиардов ежегодно. Мы разбили на три — четыре года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет», - сообщил вице-премьер — министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Покупка доли в ЕАБР будет отражена в республиканском бюджете 2024 года, уточнил он. В числе преимуществ увеличения доли Казахстана в ЕАБР Жамаубаев назвал возможность реализации инвестиционных проектов на территории страны.

«Во-первых, здесь увеличивается доля Казахстана. Мы являемся фактически вторым крупным членом в ЕАЭС. Важно, чтобы доля Казахстана была больше в данном банке, и больше инвестпроектов будут реализованы в Казахстане. Во-вторых, это помогает избегать определенных санкций Запада», - объяснил он.