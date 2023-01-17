Почти 70% компаний из Австрии продолжают работать в России - KSE

Большинство компаний из Австрии, представленных на российском рынке до войны, продолжают работать без каких-либо самоограничений. Об этом говорится в пресс-релизе Киевской школы экономики, который есть в распоряжении агентства.

"160 компаний с иностранным капиталом завершили выход из РФ. Еще 1163 международных предприятия заявили о выходе и прекратили операции. В то же время около 2/3 компаний из Австрии, представленных на российском рынке до войны, продолжают работать без каких-либо самоограничений", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что по состоянию на 15 января 160 иностранных компаний (5,3%) осуществили полный выход с рынка России. За последнюю неделю их количество увеличилось на 2. Еще 1163 иностранных предприятия (38,5%) свернули операции и находятся в процессе выхода. Вместе с тем, 493 международные компании приостановили новые инвестиции, однако остаются в рф. А еще 1202 – продолжают свою деятельность на российском рынке без изменений.

Как отмечается, в последний довоенный год австрийские инвестиции в РФ составляли около $6 млрд, а российские инвестиции в Австрию – $29 млрд.

По подсчетам KSE Institute, 69% из 63 австрийских компаний остаются работать в России. 14% предприятий из Австрии получили от KSE статус «выжидают». Еще 14% – в процессе выхода. И только 3% компаний с австрийским капиталом завершили выход с российского рынка.

Среди покинувших РФ австрийских компаний - MM Packaging, которая продала заводы в Пскове и Санкт-Петербурге, и Petro Welt Technologies, предоставляющая услуги в сфере добычи природного газа и нефти. Компания Swarovski, специализирующаяся на производстве ювелирных изделий, приостановила все продажи в РФ и находится в процессе сворачивания деятельности.

В то же время важный для российской банковской системы Raiffeisen Bank в настоящее время игнорирует призывы покинуть рынок России. Также пока не планирует уходить австрийская компания Rotax, двигатели которой были обнаружены на иранских беспилотниках, атаковавших критическую инфраструктуру Украины.