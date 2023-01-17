В Молдове зафиксирован первый случай штамма коронавируса "Кракен"

Национальное агентство общественного здоровья Молдовы в понедельник подтвердило первые в стране случаи инфицирования штаммом коронавируса XBB.1.5 ("Кракен"), который является наиболее заразным из известных ныне штаммов.

Штамм "Кракен" был обнаружен во время отбора образцов коронавируса для секвенирования. Анализ показал, что все 16 отобранных образцов принадлежали к варианту "Омикрон", из них три - к штамму "Кракен": у двух мужчин из Кишинева и женщины из Дубоссар.

В Нацагентстве общественного здоровья Молдовы посоветовали гражданам вакцинироваться против коронавируса, чтобы предотвратить тяжелые случаи заболевания и смерти от COVID-19, а также соблюдать профилактические меры.

На прошлой неделе, напомним, штамм "Кракен" также был впервые обнаружен в соседней с Молдовой Румынии.

"Кракен" впервые обнаружили 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал "наиболее трансмиссивным подвариантом" и распространяется очень агрессивно - количество случаев заражения "удваивается каждые девять дней".