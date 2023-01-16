Зеленский обратился к россиянам после ракетного удара по дому в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к российским гражданам на русском языке после ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре.

"Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", - сказал Зеленский.

Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, 30 человек погибли. Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, есть опасения, что число жертв может еще возрасти.

"Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них - шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь", - добавил украинский президент.

В ночь на 16 января российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду", - написал глава администрации Запорожской области Александр Старух, передает BBC.

По его словам, в результате удара несколько человек получили легкие ранения. Разрушены несколько объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

По информации секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, три человека находятся в больницах. "Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет", - сообщил он.