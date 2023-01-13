Последнее обновление: 13.01.2023 09:07

Беларусь повысила тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ повысило тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов с 19,54 рубля до 21,01 рубля за 1 тыс. кубометров.

«Тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов установлен в размере 21,01 белорусского рубля за 1000 куб. м. МАРТ принято соответствующее постановление от 5 января 2023 г. № 3», - говорится в сообщении ведомства.

«Изменение тарифа произведено в плановом порядке в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год», - сказано в сообщении.

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