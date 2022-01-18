В Беларуси повышен тариф на прокачку газа

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №4 от 10 января 2022 года повысило тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов организаций, входящих в состав государственного производственного объединения "Белтопгаз".

Согласно постановлению тариф повышен с 18,61 рубля до 19,54 рубля за 1 тыс. кубометров

«Изменение тарифа связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат при оказании данной услуги», - говорится в комментарии ведомства.