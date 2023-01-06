Зеленский: Лучший способ прекратить огонь - это вывод российских войск из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за членами своей команды отмел заявление Путина о рождественском прекращении огня как лицемерную попытку получить передышку.

Зеленский посвятил заявлению Путина вторую половину своего ежевечернего видеообращения и произнес эту часть по-русски, в форме обращения к гражданам России.

Украинский президент напомнил, что Украина уже предложила свою "формулу мира", но главный элемент в ней - уход российских оккупантов, передает BBC.

"Выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны - это гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну", - сказал Зеленский.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", - продолжил президент Украины.

"Война закончится, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы - они им в пути понадобятся - и возвращаются к себе", - заключил Зеленский.