Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 миллиардов кубометров, благодаря чему общая оценка морских запасов голубого топлива страны выросла до около 710 миллиардов кубометров.

На пресс-конференции после заседания правительства Эрдоган объявил, что новое месторождение было обнаружено во время разведки месторождения Сакария в Черном море, запасы которого теперь оцениваются в 652 миллиарда кубометров, передает Bloomberg.

"Это новое открытие откроет двери для новых. Мы начнем бурение новых скважин как можно скорее", - заявил турецкий президент.

Ожидается, что месторождение Сакария начнет подавать газ в турецкую сеть с первого квартала 2023 года. До последних новостей о большем объеме газа в нем ожидалось, что оно удовлетворит около трети внутренних потребностей Турции после достижения пика добычи.

Анкара прогнозировала, что сначала добыча газа на Сакарии составит около 3,5 миллиарда кубометров в год и в течение четырех лет будет увеличена до примерно 15 миллиардов кубометров, что составляет примерно четверть текущей добычи в Европейском Союзе.

Турция уже много лет занимается разведкой энергоресурсов в Черном море. Страна, столкнувшаяся с нехваткой собственных энергоресурсов, вынуждена импортировать большую часть голубого топлива, в частности является одним из крупнейших покупателей российского газа.

Открытие нового месторождения газа происходит на фоне экономических трудностей в Турции, где цены на электроэнергию и отопление за последний год выросли отчасти из-за агрессии России против Украины, несмотря на государственные субсидии.