Последнее обновление: 02.01.2022 11:58

Власти Турции обещают всей стране газ собственной добычи

В 2022 году газ, добываемый Турцией в Черном море, будет поступать во все уголки этой страны, заявил 1 января 2022 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Дёнмез посетил 31 декабря строящийся завод по переработке природного газа Филиос провинции Зонгулдак на севере Турции.

"Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", - заявил чиновник, передает DW со ссылкой на агентство Anadolu.

По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Как отметил политик, промышленный комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции.

Ранее он заявил, что месторождение природного газа "Сакарья", открытое недавно в Черном море, сможет покрыть почти треть внутренних потребностей страны. По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего максимума к 2027 году.



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