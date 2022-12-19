Австрия впервые официально назвала Голодомор преступлением

Национальный совет Австрии на прошлой неделе единогласно одобрил резолюцию, в которой Голодомор осуждают как "ужасное преступление", отмечая, что это убийство голодом, спровоцированное сталинским режимом.

Также в резолюции отмечается, что голод не должен использоваться как оружие против гражданского населения или инструмент давления на другие государства.

Депутаты во время дебатов отмечали, что понимание истории помогает видеть параллели с современностью и является предохранителем от того, чтобы трагедии не повторялись; упоминали признание Голодомора геноцидом в Европарламенте.

Посол Украины в Австрии Василий Химинец приветствовал решение, отметив, что резолюция создает основу для того, чтобы в будущем Вена официально признала Голодомор геноцидом.

"Факт осуждения Голодомора как "ужасного преступления", осознание того, что против украинского народа в те времена совершалось преступление, связь прошлого с настоящим в плане недопустимости использования голода как оружия - это красноречивые факты. Это создает платформу для дальнейшей работы, чтобы Голодомор в Австрии был признан геноцидом. Над этим будем работать", - сказал Химинец, чей комментарий публикуют украинские медиа.