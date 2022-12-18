Последнее обновление: 18.12.2022 10:57

Суд в Гааге может начать расследование против Путина за удары по инфраструктуре

Целенаправленное уничтожение инфраструктуры Украины Россией может привести к расследованиям против Владимира Путина в Международном уголовном суде.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По словам Бушмана, Путин может стать объектом расследования Международного уголовного суда в Гааге за преступления против человечности. "И это - не гипотетическое дело", - отметил глава министерства юстиции Германии.

Если люди в результате прицельного уничтожения гражданской инфраструктуры остаются без отопления и электричества при низкой температуре, это можно расценивать как преступление против человечности, отметил Бушман.

По его словам, признаком прямой ответственности Путина могут служить его же заявления о том, что подобные удары являются преднамеренной тактикой.

В то же время, генеральный прокурор при Верховном суде Германии не может начать расследование в отношении президента России, добавил министр юстиции ФРГ. Путин является главой государства и поэтому имеет иммунитет, пояснил Бушман.

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